Украина вошла в топ-15 медального зачета чемпионата мира по борьбе
В сербском Белграде завершился чемпионат мира по борьбе, в котором принимала участие и сборная Украины.
Наши спортсмены смогли добыть шесть медалей, среди которых одна серебрянная и пять бронзовых.
Три награды внесли в копилку девушки. Серебро завоевала Александра Хоменец, бронзу принесли Алина Грушина-Акобия, Илона Прокопевнюк
Еще три бронзовые медали завоевали Василий Михайлов, Андрей Кулик и Ярослав Фильчаков.
Таким образом, Украина смогла занять пятнадцатое место в общем медальном зачете. Первое место завоевала сборная США впервые в своей истории.
Медальный зачет чемпионата мира-2022 по борьбе
1.США – 7 золотых медалей + 6 серебряных + 2 бронзовые (15 в целом)
2.Япония – 7+1+5 (13)
3.Турция – 4+0+3 (7)
4.Сербия – 4+0+1 (5)
5. Иран – 2+5+3 (10)
6.Кыргызстан – 2+0+3 (5)
7.Азербайджан – 1+1+5 (7)
8.Армения – 1+0+2 (3)
9.Молдова – 1+0+1 (2)
10.Албания – 1+0+0 (1)
...
15. Украина – 0+1+5 (6)