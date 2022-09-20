Украина вошла в топ-15 медального зачета чемпионата мира по борьбе

Спортсмены из нашей страны завоевали шесть медалей.

В сербском Белграде завершился чемпионат мира по борьбе, в котором принимала участие и сборная Украины.

Наши спортсмены смогли добыть шесть медалей, среди которых одна серебрянная и пять бронзовых.

Три награды внесли в копилку девушки. Серебро завоевала Александра Хоменец, бронзу принесли Алина Грушина-Акобия, Илона Прокопевнюк

Еще три бронзовые медали завоевали Василий Михайлов, Андрей Кулик и Ярослав Фильчаков.

Таким образом, Украина смогла занять пятнадцатое место в общем медальном зачете. Первое место завоевала сборная США впервые в своей истории.

Медальный зачет чемпионата мира-2022 по борьбе

1.США – 7 золотых медалей + 6 серебряных + 2 бронзовые (15 в целом)

2.Япония – 7+1+5 (13)

3.Турция – 4+0+3 (7)

4.Сербия – 4+0+1 (5)

5. Иран – 2+5+3 (10)

6.Кыргызстан – 2+0+3 (5)

7.Азербайджан – 1+1+5 (7)

8.Армения – 1+0+2 (3)

9.Молдова – 1+0+1 (2)

10.Албания – 1+0+0 (1)

...

15. Украина – 0+1+5 (6)