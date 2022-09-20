iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Другие

Украина вошла в топ-15 медального зачета чемпионата мира по борьбе

Спортсмены из нашей страны завоевали шесть медалей.
Сегодня, 10:50
0 0 0

В сербском Белграде завершился чемпионат мира по борьбе, в котором принимала участие и сборная Украины.

Наши спортсмены смогли добыть шесть медалей, среди которых одна серебрянная и пять бронзовых.

Три награды внесли в копилку девушки. Серебро завоевала Александра Хоменец, бронзу принесли Алина Грушина-Акобия, Илона Прокопевнюк 

Еще три бронзовые медали завоевали Василий Михайлов, Андрей Кулик и Ярослав Фильчаков.

Таким образом, Украина смогла занять пятнадцатое место в общем медальном зачете. Первое место завоевала сборная США впервые в своей истории.

Медальный зачет чемпионата мира-2022 по борьбе
1.США – 7 золотых медалей + 6 серебряных + 2 бронзовые (15 в целом)
2.Япония – 7+1+5 (13)
3.Турция – 4+0+3 (7)
4.Сербия – 4+0+1 (5)
5. Иран – 2+5+3 (10)
6.Кыргызстан – 2+0+3 (5)
7.Азербайджан – 1+1+5 (7)
8.Армения – 1+0+2 (3)
9.Молдова – 1+0+1 (2)
10.Албания – 1+0+0 (1)
...
15. Украина – 0+1+5 (6)

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Украина борьба Чемпионат мира 2022
0 0 0

Статьи по теме

Лунин: Я всегда готов играть. Если мне доверят место в основе - то я сделаю все, чтобы помочь Лунин: Я всегда готов играть. Если мне доверят место в основе - то я сделаю все, чтобы помочь
Яремчук высказался о недавних успехах ВСУ Яремчук высказался о недавних успехах ВСУ
Сюрпризи, розчарування та гра збірної України: підсумки Євробаскету-2022 Сюрпризи, розчарування та гра збірної України: підсумки Євробаскету-2022
Михайлюк - лучший по отборам, Бобров попал в ТОП-5 по трехочковым попаданиям на Евробаскете Михайлюк - лучший по отборам, Бобров попал в ТОП-5 по трехочковым попаданиям на Евробаскете
Помочь журналистам

Видео

Атлетико - Реал 1:2 Видео голов и обзор матча чемпионата Испании
Атлетико - Реал 1:2 Видео голов и обзор матча чемпионата Испании

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина - первая ракетка Украины, Свитолина за пределами ТОП-100
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина обошла Россию
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Крутых укрепил звание первой ракетки Украины, Алькарас - лучший
просмотров

Последние новости

Легкая атлетика12:23
Литовец побил собственный мировой рекорд в 24-часовом забеге
Украина11:47
Лунин: Я всегда готов играть. Если мне доверят место в основе - то я сделаю все, чтобы помочь
Украина11:18
Яремчук высказался о недавних успехах ВСУ
Олимпийские виды10:50
Украина вошла в топ-15 медального зачета чемпионата мира по борьбе
Баскетбол10:26
Прометей не собирается принимать участие в чемпионате Украины из-за требований ФБУ
Европа09:46
Наставник сборной Германии: Катар не должен был получить право на проведение ЧМ-2022
Европа09:16
Ребров рассказал, кто из УПЛ мог бы заиграть в Аль-Айне
Лига наций08:49
Шотландия - Украина: где смотреть матч Лиги наций
Европа08:32
Почеттино может возглавить Ниццу
Европа08:04
Обладатель Золотого Мяча может возглавить клуб из второго итальянского дивизиона
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK