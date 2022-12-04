Две украинки прошли в финал первого этапа Кубка мира с фристайла

В Финляндии стартовал первый этап нового сезона в лыжном фристайле.

Город Рука в Финляндии принимает стартовый этап Кубка мира сезона 2023 по лыжному фристайлу – дисциплине, которая приносила медали украинской сборной на двух последних зимних Олимпиадах.

В женских соревнованиях на старт квалификации вышли четыре украинки - Анастасия Гасюк, Ольга Полюк, Ангелина Брикина и Анастасия Новосад.

Первые две завалили приземление в своих попытках и не смогли войти в 12 лучших, проходящих в финальный раунд.

Юная Брыкина продемонстрировала не самый тяжелый скачок, но сделала его чисто и заняла 11 место, которое позволит ей выступить в финале. А вот Анастасия Новосад получила одну из самых высоких оценок за приземление и вошла в ТОП-5.

Отметим, что мужской этап также пройдет сегодня, 4 декабря, старт в 13:30.