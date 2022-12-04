Фристайл. Абраменко уверенно прошел в финал первого этапа Кубка мира

Опытный Александр Абраменко стал одним из шести украинцев, принявших участие в квалификации проходящего в Финляндии этапа Кубка мира по фристайлу.

Двухкратный призер Олимпийских игр показал четвертый результат и вышел в финал.

Александр Окипнюк выполнил свой прыжок неплохо, но завалил приземление, из-за чего остановился на 14-й строчке и не прошел в 12-ку лучших.

Максим Кузнецов, Захар Максимчук, Дмитрий Котовский и Владимир Кушнир заняли места с 18 по 21. Всего в квалификации принимали участие 27 спортсменов.