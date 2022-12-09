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Главой Комиссии атлетов НОК Украины избрали чемпиона мира и Европы

Дзюдоист Георгий Зантарая получил новую должность.
Сегодня, 06:55
Георгий Зантарая (в белом) / Getty Images
Георгий Зантарая (в белом) / Getty Images

Состоялось первое заседание нового состава Комиссии атлетов НОК Украины, участие в котором также принял новый Президент Национального олимпийского комитета Украины Вадим Гутцайт.

"Сегодня, как никогда, голос наших спортсменов, ваша сознательная позиция по введению санкций в отношении российских и белорусских спортсменов, не менее важны, чем их достижения на спортивной арене. Таким образом украинские олимпийцы на своем уровне могут внести свой вклад в приближение Победы ", – заявил президенд НОК.

Среди прочего во время собрания стояла задача избрать нового председателя Комиссии, которым стал дзюдоист Георгий Зантарая – в свое время чемпион мира, Европы и Европейских игр. Его заместителями были назначены олимпийские чемпионы - Юрий Чебан, Елена Костевич, Анастасия Коженкова и призер Олимпийских игр Валерия Андрейцева.


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