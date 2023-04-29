Украинка Марущак сдала положительный тест на допинг

Украина может потерять квоты на Олимпийские игры.

Украинская тяжелоатлетка Алина Марущак сдала положительный тест на допинг. Об этом сообщает Inside the Games.

По информации источника, в пробе украинки было обнаружено запрещенное вещество - гидрохлоротиазид. Данное тестирование было совершено 10 марта.

В начале апреля Федерация тяжелой атлетики Украины получила заявление о том, что Марущак временно отстранена от соревнований.

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Напомним, что Марущак является чемпионкой Европы и мира в весовой категории до 81 кг.

Отметим, что в декабре прошлого года украинцев Руслана Кожакина и Богдана Тараненко отстранили от соревнований перед чемпионатом мира по тяжелой атлетике из-за нарушения антидопинговых правил. Если во всех трех случаях спортсменам присудят длительные дисквалификации, то Украина может лишиться квот в тяжелой атлетике на Олимпийские игры-2024 в Париже.

Ранее Министерство молодежи и спорта Украины дало пояснения по поводу участия украинских спортcменов в международных турнирах.