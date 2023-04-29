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Украинка Марущак сдала положительный тест на допинг

Украина может потерять квоты на Олимпийские игры.
Сегодня, 08:57
Алина Марущак / IWF
Алина Марущак / IWF

Украинская тяжелоатлетка Алина Марущак сдала положительный тест на допинг. Об этом сообщает Inside the Games.

По информации источника, в пробе украинки было обнаружено запрещенное вещество - гидрохлоротиазид. Данное тестирование было совершено 10 марта.

В начале апреля Федерация тяжелой атлетики Украины получила заявление о том, что Марущак временно отстранена от соревнований.

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Напомним, что Марущак является чемпионкой Европы и мира в весовой категории до 81 кг.

Отметим, что в декабре прошлого года украинцев Руслана Кожакина и Богдана Тараненко отстранили от соревнований перед чемпионатом мира по тяжелой атлетике из-за нарушения антидопинговых правил. Если во всех трех случаях спортсменам присудят длительные дисквалификации, то Украина может лишиться квот в тяжелой атлетике на Олимпийские игры-2024 в Париже.

Ранее Министерство молодежи и спорта Украины дало пояснения по поводу участия украинских спортcменов в международных турнирах.


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