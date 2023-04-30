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Украинская дзюдистка эмоционально отреагировала на допуск россиян к международным соревнованиям

Елизавета Литвиненко напомнила ijf, что члены ЦСКА, которых они допустили, имеют непосредственное отношение к армии оккупанта
Сегодня, 10:18
Елизавета Литвиненко / ijf.org
Елизавета Литвиненко / ijf.org

Накануне международная федерация дзюдо отметилась скандальным решением, допустив россиян к международным соревнованиям.

Более того, среди спортсменов, которые смогут выступить на турнирах, нашлись члены ЦСКА, что противоречит рекомендациям МОК.

Украинка Елизавета Литвиненко отреагировала на решение федерации эмоциональным постом в Instagram.

"Сегодня ijf допустила страну-террориста на чемпионат мира в Дохе. В заявке России на ЧМ-2023 зарегистрировано не менее 7 представителей ЦСКА.

Это российская армия, эта же армия каждый день убивает мирное население нашей страны, более 200 спортсменов никогда не смогут прославлять свою страну на спортивной арене, около 150 тысяч спортсменов не имеют места для тренировок, но в это время ijf говорит, что "спорт - главный мост для диалога и примирения"?!

Пока что чемпионат мира останется мечтой украинского дзюдоиста. Спасибо, ijf. Никогда не простим... Победа за нами. Слава Украине", - написала Литвиненко.

Стоит сказать, что накануне, защищая Украину от оккупантов погиб призер чемпионата Украины по дзюдо.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: дзюдо война с россией Елизавета Литвиненко

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