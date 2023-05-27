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Лузан выиграла золото на этапе Кубка мира по гребле на каноэ

Украинка достойно представила свою страну на турнире в Польше.
Сегодня, 12:40
Людмила Лузан / champion.com.ua
Людмила Лузан / champion.com.ua

Двукратная Олимпийская призерка Токио Людмила Лузан завоевала золото на этапе Кубка мира по гребле на каноэ. Соревнования проходят в Познани (Польша).

Наша спортсменка выиграла золото на дистанции 200 метров с результатом 47,65.

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Второе место заняла представительница Китая Венцзюнь Лин, а тройку лучших замкнула также китаянка Чанвен Шуай.

Кубок мира по гребле на каноэ
Познань, Китай
Каноэ-одиночка, 200 метров
Женщины

  1. Людмила Лузан (Украина) – 47,65
  2. Венцзюнь Лин (Китай) – 47,98
  3. Чанвен Шуай (Китай) – 48,31

Ранее сообщалось, что украинская легкоатлетка получила подозрение от НАБУ.


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