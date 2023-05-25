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Предала Родину: Клочкова продолжила жить в оккупированном Крыму после полномасштабного вторжения

Многократная олимпийская чемпионка и "Герой Украины" выбрала привычную для себя сторону страны-террориста.
Сегодня, 20:55
Яна Клочкова / Getty Images
Яна Клочкова / Getty Images

В составе предателей Украины, выбравших "темную сторону" появилось пополнение.

Как стало известно, украинка Яна Клочкова даже после полномасштабного вторжения не смогла понять на чьей стороне правда и живет в оккупированном Крыму. Об этом сообщил Слава Демин

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"Звание чмоня недели получает бывшая "золотая рыбка" Яна Клочкова. Оказывается, пловчиха вместе с родителями и сыном живет во временно оккупированном Крыму.

Свою страницу в Instagram Яна закрыла, о войне молчит и за почти полтора года она ни слова не сказала о полномасштабном вторжении. Спортсменка решила окончательно пробить дно, ведь она все еще ведет страницу в российской соцсети ВКонтакте", - рассказал Демин.

Стоит отметить, что Клочкова жила в Крыму уже давно. Еще в 2021 году она подтверждала, что проживает там вместе с родителями и своим сыном Александром. Также два года назад Яна жаловалась, что не получила приглашения на празднования по поводу 30-летия Независимости Украины.

Напомним, экс-пловчиха становилась четырехкратной олимпийской чемпионкой, получила звание Героя Украины, а также была депутатом Харьковского городского совета от проросийской Партии Регионов.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: война с россией Яна Клочкова

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