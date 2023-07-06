Призер чемпионата мира: Когда Россия будет гореть в аду?

В ночь с 5 на 6 июля страной террористкой был нанесен ракетный удар по жилому дому во Львове, в результате чего погибли четыре человека и несколько десятков получили ранения.

В своем Instagram ситуацию прокомментировала лыжная акробатка Анастасия Новосад:

Львов считается культурной столицей Украины. Российская бомба попала во львовское здание этой ночью. Не понимаю, когда это кончится. Когда Россия будет гореть в аду?

Трудно не согласиться со словами спортсменки, которая этой зимой получила для Украины две бронзы чемпионата мира. Берегите себя.