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Сборная Украины с Харлан вышла в четвертьфинал чемпионата мира-2023

Украинские саблистки успешно провели два первых поединка на мировом первенстве.
Сегодня, 13:48
Ольга Харлан / Getty Images
Ольга Харлан / Getty Images

Женская сборная Украины по фехтованию на саблях вышла в четвертьфинал чемпионата мира-2023, который в эти дни проходит в Милане.

Украинская команда в составе Ольги Харлан, дисквалификация которой на мировом первенстве была приостановлена, Алины Комащук, Елены Кравацкой и Юлии Бакастовой стартовала с уверенной победы в 1/16 финала над представительницами Узбекистана со счетом 45:27.

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В 1/8 финала украинские фехтовальщицы одолели четвертых сеянных, хозяек соревнований команду Италии со счетом 45:33.

В четвертьфинале чемпионата мира Украина встретится с пятым номером посева сборной США, которая в свою очередь победила Индию и Китай. Поединок состоится в воскресенье, 30 июля, и начнется в 11:30 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что Ольга Харлан получила автоматическую квалификацию на Олимпиаду-2024 в Париже.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: фехтование чемпионат мира Ольга Харлан

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