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Украина впервые в истории прошла в полуфинал чемпионата Европы по пляжному волейболу

У наших спортсменов есть историческая возможность добыть медаль.
Сегодня, 20:10
Эдуард Резник / cev.eu
Эдуард Резник / cev.eu

В австрийской Вене проходит чемпионат Европы по пляжному волейболу.

Украинская мужская пара в составе Сергея Попова и Эдуарда Резника добыла историческое достижение, пройдя в полуфинал Евро. Таким образом, наша страна будет впервые представлена на этой стадии в континентальном первенстве по этому виду спорта.

В четвертьфинале Попов и Резник обыграли английский дуэт Хавьера и Хоакина Бельо со счетом 21:9, 22:20. Отметим, что для Эдуарда это первый чемпионат Европы в карьере.

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Также стоит сказать, что помимо мужчин Украину на турнире представили две женские пары в лице, одна из которых, а именно дуэт Валентины Давидовой и Евгении Баевой прошел в плей-офф, но вылетел в 1/8 финале.

В полуфинале Сергей Попов и Эдуард Резник встретятся с победителями противостояния между норвежцами Андерса Мола и Кристиана Сорума и нидерландцами Леона Луини и Йорика де Грота. Встреча состоится завтра, 6 августа.

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