Женская сборная Украины по волейболу впервые выиграла в квалификации на Олимпиаду-2024

В субботу, 23 сентября, женская сборная Украины по волейболу провела шестой матч квалификационного турнира Олимпийских игр-2024, встретившись с Чехией.

Украинская национальная команда смогла наконец-то победить, прервав серию из пяти поражений подряд.

Наши девочки проиграли первый сет, однако затем переломили ход встречи, забив три партии подряд.

Квалификация Олимпиады-2024. 6-й тур

Чехия - Украина 1:3 (25:12, 23:25, 18:25, 15:25)

Украинской сборной предстоит сыграть еще один матч в квалификации: Мексикой (24 сентября).

На Олимпиаду-2024 в Париже выйдут только две лучшие сборные из группы из восьми команд.

Напомним, в прошлом туре сборная Украины проиграла Канаде.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!