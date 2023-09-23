Женская сборная Украины по волейболу впервые выиграла в квалификации на Олимпиаду-2024
В субботу, 23 сентября, женская сборная Украины по волейболу провела шестой матч квалификационного турнира Олимпийских игр-2024, встретившись с Чехией.
Украинская национальная команда смогла наконец-то победить, прервав серию из пяти поражений подряд.
Наши девочки проиграли первый сет, однако затем переломили ход встречи, забив три партии подряд.
Квалификация Олимпиады-2024. 6-й тур
Чехия - Украина 1:3 (25:12, 23:25, 18:25, 15:25)
Украинской сборной предстоит сыграть еще один матч в квалификации: Мексикой (24 сентября).
На Олимпиаду-2024 в Париже выйдут только две лучшие сборные из группы из восьми команд.
Напомним, в прошлом туре сборная Украины проиграла Канаде.
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