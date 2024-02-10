Середа – бронзовый призер чемпионата мира по прыжкам в воду

В Дохе, Катар, завершилась программа прыжков в воду в рамках чемпионата мира по водным видам спорта.

Последним видом были мужские прыжки с десятиметровой вышки, где Украину представлял 18-летний Алексей Середа.

Украинец отобрался в финал с пятым результатом, но на решающем этапе с самого начала начал демонстрировать шикарный уровень прыжков, а в финальной попытке вообще набрал гроссмейстерские 97 баллов. Хотя этого и не хватило молодому украинцу, чтобы спорить с опытными китайскими прыгунами, он все же завоевал еще одну медаль ЧМ.

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Результаты прыжков с 10-метровой вышки

Янг Хао (Китай) – 564,05 Сао Юан (Китай) – 553,2 Алексей Середа (Украина) – 528,65

Напомним, что ранее Середа стал бронзовым призером на 10-метровой вышке в синхронных прыжках в паре с Кириллом Болюхом.

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