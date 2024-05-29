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Олимпийские игры-2024: где смотреть

Узнайте на ISPORT, где смотреть все события будущей Олимпиады 2024 года.
Вчера, 14:21
Олимпиада в Париже / Getty Images
Олимпиада в Париже / Getty Images

Будущим летом пройдут 33-и летние Олимпийские игры, которые в этом году будет принимать Париж (Франция).

За проведение соревнования боролся также Лос-Анджелес (США). В итоге была достигнута договоренность, что Париж примет Игры в 2024 году, а Лос-Анджелес - в 2028 году.

В программе Олимпиады-2024 представлены 32 вида спорта. К 28-ми основным были добавлены брейк-данс, спортивное скалолазание, скейтбординг и серфинг, которые "позволят установить новый стандарт для инклюзивных, гендерно сбалансированных и ориентированных на молодежь игр".

Где смотреть Олимпийские игры-2024

Официальным транслятором Олимпиады 2024 года на территории Украины будет Суспільне Мовлення

Планируется, что вещатель проведет не менее 200 часов прямого эфира во время Олимпиады.

Первой трансляцией будет матч олимпийской сборной Украины по футболу против Ирака, который стартует 24 июля в 20.00.

Церемония открытия Олимпиады запланирована на 26 июля, а продлятся соревнования – с 27 июля по 11 августа. В настоящее время на счету Украины 104 лицензии на Игры.

Где состоится Олимпиада-2024

Олимпийские игры 2024 года будет принимать столица Франции, Париж, который ранее принимал соревнования в 1900 и 1924 годах. Девиз Олимпиады - "Игры, открытые для всех".

Париж станет лишь вторым городом, который принимал ОИ трижды. Первым таким городом стал Лондон.

Стоит отметить, что во Франции будут впервые разыграны медали в брейк-дансе.

 

Ранее сообщалось, что Украина примет участие в Олимпиаде-2024.

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