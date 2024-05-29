iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Другие

Украинский дуэт стал чемпионом Европы по пулевой стрельбе

Дужка и Кулиш принесли Украине медаль.
Вчера, 22:10
Дарья Дужка и Сергей Кулиш / minmolodsport
Дарья Дужка и Сергей Кулиш / minmolodsport

Украинцы Дарья Дужка и Сергей Кулиш стали чемпионами Европы по пулевой стрельбе, который проходит в Хорватии.

Спортсмены в финальном противостоянии в стрельбе из трех положений одолели Норвегию – 17:15.

Дужка и Кулиш принесли вторую медаль для Украины на чемпионате Европы. Ранее Кулиш завоевал серебро в этой же дисциплине среди мужчин.

Читай также: Рыжикова завоевала золото на турнире в Италии в беге на 400 метров с барьерами

Ранее сообщалось, что Украина завоевала первое командное "золото" в сезоне на Кубке мира по фехтованию.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Превзошел Роналду: Бомбардир Олимпиакоса установил рекорд плей-офф Еврокубков Превзошел Роналду: Бомбардир Олимпиакоса установил рекорд плей-офф Еврокубков
Эдмонтон разгромно победил и сравнял счет серии с Далласом Эдмонтон разгромно победил и сравнял счет серии с Далласом
Провал второй попытки и исторический трофей: обзор победы Олимпиакоса над Фиорентиной в финале Лиги конференций Провал второй попытки и исторический трофей: обзор победы Олимпиакоса над Фиорентиной в финале Лиги конференций
Лига конференций-2023/24: Олимпиакос завоевал первый евротрофей в истории Лига конференций-2023/24: Олимпиакос завоевал первый евротрофей в истории
Помочь журналистам

Видео

Провал второй попытки и исторический трофей: обзор победы Олимпиакоса над Фиорентиной в финале Лиги конференций
Провал второй попытки и исторический трофей: обзор победы Олимпиакоса над Фиорентиной в финале Лиги конференций

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина потеряла две позиции, Калинина вернулась в ТОП-50
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Марченко вновь поднялся, Джокович первая ракетка мира
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров

Последние новости

Лига конференций07:59
Превзошел Роналду: Бомбардир Олимпиакоса установил рекорд плей-офф Еврокубков
НХЛ07:21
Эдмонтон разгромно победил и сравнял счет серии с Далласом
Лига конференций01:18
Провал второй попытки и исторический трофей: обзор победы Олимпиакоса над Фиорентиной в финале Лиги конференций
Лига конференций00:57
Лига конференций-2023/24: Олимпиакос завоевал первый евротрофей в истории
Бокс00:48
"Это может стать концом": Уайлдер заговорил о вероятном завершении карьеры
Лига конференций00:44
Олимпиакос выиграл Лигу конференций, обыграв Фиорентину в финале
Бокс00:33
Стало известно, когда у Усика отберут пояс IBF
Бокс00:18
"Большой взрыв": Уайлдер раскрыл свой план на бой с Чжилеем
Бокс00:14
Беллью: Надеюсь, что Усик завершит карьеру
Вчера, 23:59
Европа23:59
Легендарный экс-форвард может возглавить новичка АПЛ
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK