Украинский дуэт стал чемпионом Европы по пулевой стрельбе
Дужка и Кулиш принесли Украине медаль.
Украинцы Дарья Дужка и Сергей Кулиш стали чемпионами Европы по пулевой стрельбе, который проходит в Хорватии.
Спортсмены в финальном противостоянии в стрельбе из трех положений одолели Норвегию – 17:15.
Дужка и Кулиш принесли вторую медаль для Украины на чемпионате Европы. Ранее Кулиш завоевал серебро в этой же дисциплине среди мужчин.
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Ранее сообщалось, что Украина завоевала первое командное "золото" в сезоне на Кубке мира по фехтованию.
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