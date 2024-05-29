Украинский дуэт стал чемпионом Европы по пулевой стрельбе

Украинцы Дарья Дужка и Сергей Кулиш стали чемпионами Европы по пулевой стрельбе, который проходит в Хорватии.

Спортсмены в финальном противостоянии в стрельбе из трех положений одолели Норвегию – 17:15.

Дужка и Кулиш принесли вторую медаль для Украины на чемпионате Европы. Ранее Кулиш завоевал серебро в этой же дисциплине среди мужчин.

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Ранее сообщалось, что Украина завоевала первое командное "золото" в сезоне на Кубке мира по фехтованию.

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