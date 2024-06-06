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Экс-игрок НБА поедет на Олимпиаду-2024 в составе сборной США по волейболу

Невероятное достижение в карьере Чейза Бадингера.
Сегодня, 08:50
Чейз Бадингер / Getty Images
Чейз Бадингер / Getty Images

Бывший игрок НБА Чейз Бадингер отправится в Париж, чтобы выступить на Олимпиаде-2024 в качестве игрока сборной США по волейболу, сообщает ESPN.

Бадингер и его напарник Майлз Эванс прошли квалификацию в мужскую сборную США. В мировом рейтинге они делят 13-е место и являются второй командой США после Майлза Партэйна и Энди Бенеша (5-е место).

Будучи выбранным под общим 44-м пиком на драфте НБА, 36-летний американец провел в лиге 7 сезонов, набирая в среднем 7,9 очка, 3,0 подбора и 1,2 передачи за Хьюстон, Миннесоту, Индиану и Финикс в 407 играх (50 из них в старте).

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Он также отыграл один сезон в Европе в составе Басконии, прежде чем сменить вектор своей карьеры на пляжный волейбол в 2018 году.

"Большинство парней, когда они заканчивают заниматься спортом, они в некоторой растерянности. Они теряются, не зная, что делать в дальнейшем. Мне посчастливилось сразу перейти в другой вид спорта и играть на самом высоком уровне", - сказал Бадингер в 2018 году.

По данным NBC Sports, Чейз Бадингер станет первым человеком в истории Олимпийских игр, который выступит на соревнованиях по волейболу, при этом имея за плечами карьеру в НБА.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: волейбол олимпиада НБА сборная США

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