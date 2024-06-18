"Почему им можно все, они аху**и?": уроженка россии устроила истерику после отказа украинки пожимать руку на ЧЕ
Украинская фехтовальщица Елена Кривицкая отказалась пожимать руку российской фехтовальщицы с грузинским паспортом Мае Гучмазовой на чемпионате Европы.
Наша спортсменка выиграла поединок со счетом 15:9, а затем отказалась от приветствия соперницы.
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Гучмазова нецензурно отреагировала на то, что украинка не стала пожимать ей руку.
"Почему это так? Бл**ь, почему они так себя ведут? Бл**ь, почему им можно все, они аху**и что ли? Е**нашки", - сказала Гучмазова.
Гучмазова родилась во Владикавказе. С 2017 она начала представлять сборную Грузии.
Напомним, чемпионка Украины пригрозила днепрянам обстрелом.
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