"Почему им можно все, они аху**и?": уроженка россии устроила истерику после отказа украинки пожимать руку на ЧЕ

Кривицкая одолела соперницу, а затем показала свою позицию.

Украинская фехтовальщица Елена Кривицкая отказалась пожимать руку российской фехтовальщицы с грузинским паспортом Мае Гучмазовой на чемпионате Европы.

Наша спортсменка выиграла поединок со счетом 15:9, а затем отказалась от приветствия соперницы.

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Гучмазова нецензурно отреагировала на то, что украинка не стала пожимать ей руку.

"Почему это так? Бл**ь, почему они так себя ведут? Бл**ь, почему им можно все, они аху**и что ли? Е**нашки", - сказала Гучмазова.

Гучмазова родилась во Владикавказе. С 2017 она начала представлять сборную Грузии.

Напомним, чемпионка Украины пригрозила днепрянам обстрелом.

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