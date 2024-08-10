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Гераскевич: Бубка – черт. Он должен нести наказание за бизнес с оккупантами

Украинец разнес бывшего президента НОК Украины.
Сегодня, 08:30
Сергей Бубка / Getty Images
Сергей Бубка / Getty Images

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич прокомментировал то, что экс-президент НОК Украины Сергей Бубка наградил экс-россиянку Дарью Варфоломеев на Олимпиаде.

Девушка завоевала золото Олимпиады в художественной гимнастике под флагом Германии.

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"Герой Украины и владелец бизнеса на оккупированных территориях Сергей Бубка награждает россиянку из Барнаула Дарью Варфоломееву на Олимпийских играх в Париже.

Бубка с улыбкой на лице жмет ей руку, и ему совершенно безразлично на ее позицию по поводу войны. Он даже не учитывает, что она считает родной Донецк Сергея российским. Хотя кажется, что в этом вопросе они и нашли общий "язык".

Бубка – черт. Он должен нести наказание за бизнес с оккупантами, быть исключенным из НОК Украины и ни в коем случае не имеет права носить звание Герой Украины", - написал Гераскевич.

Отметим, что девушка в 2021 году посещала оккупированный Крым.

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