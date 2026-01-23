Ларков - Синбо: онлайн трансляция финала WSF Junior Championship

В пятницу, 23 января, состоится финал WSF Junior Championship по снукеру.

В финале турнира будет разыграно звание профессионала на следующие два снукерные сезоны.

За это право сразятся украинский снукерист Михаил Ларков и представитель Китая Ван Синбо.

Отметим, что в случае победы Ларков снукерист станет третьим украинским профи после Юлиана Бойко и Антона Казакова.

