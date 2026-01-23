iSport.ua
Ларков - Синбо: онлайн трансляция финала WSF Junior Championship

Украинский снукерист сразится за титул профи.
Сегодня, 15:00       Автор: Андрей Безуглый
Михаил Ларков
В пятницу, 23 января, состоится финал WSF Junior Championship по снукеру.

В финале турнира будет разыграно звание профессионала на следующие два снукерные сезоны.

За это право сразятся украинский снукерист Михаил Ларков и представитель Китая Ван Синбо.

Отметим, что в случае победы Ларков снукерист станет третьим украинским профи после Юлиана Бойко и Антона Казакова.

Старт матча запланирован на 15:00 по киевскому времени, а онлайн трансляция будет доступна на нашем сайте.

Онлайн трансляция матча Михаил Ларков - Ван Синбо

 

