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"Маяк света для западного мира": Макгрегор прокомментировал свой визит в Белый дом

Ирландец встретился с Дональдом Трампом.
Сегодня, 10:13       Автор: Василий Войтюк
Конор Макгрегор / Getty Images
Конор Макгрегор / Getty Images

Бывший чемпион UFC Конор Макгрегор стал гостем в Белом доме.

Ирландский боец опубликовал пост на своей странице в Х, в котором поделился эмоциями от встречи.

"Времена слабых людей, которые разрушали страны, прошли! Я имею полную поддержку всей администрации Трампа! Они - Правительство Действия! Маяк света для западного мира! Вперед, Ирландия!".

Отметим, что Конор до этого заявил о своем желании балотироваться на пост президента Ирландии.

Ранее сообщалось, что Макгрегор раскритиковал правительство Ирландии во время визита в Вашингтон.

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