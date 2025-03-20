"Маяк света для западного мира": Макгрегор прокомментировал свой визит в Белый дом
Ирландец встретился с Дональдом Трампом.
Бывший чемпион UFC Конор Макгрегор стал гостем в Белом доме.
Ирландский боец опубликовал пост на своей странице в Х, в котором поделился эмоциями от встречи.
"Времена слабых людей, которые разрушали страны, прошли! Я имею полную поддержку всей администрации Трампа! Они - Правительство Действия! Маяк света для западного мира! Вперед, Ирландия!".
The days of weak men destroying countries is over!— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) March 19, 2025
I have the complete backing and support of the entire Trump administration!
They are the Government of ACTION!
A beacon of light for the western World!
Let’s go Ireland 🇮🇪 pic.twitter.com/qZKFf6I8ez
Отметим, что Конор до этого заявил о своем желании балотироваться на пост президента Ирландии.
Ранее сообщалось, что Макгрегор раскритиковал правительство Ирландии во время визита в Вашингтон.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!