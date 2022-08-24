Менеджер Хабиба: Макгрегор последний раз побеждал, когда Обама еще был президентом США

Менеджер Али Абдель-Азиз уверен, что экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор не будет драться за титул в ближайшее время.

"Конор последний раз побеждал, когда Барак Обама еще был президентом США. Макгрегор популярен, потому что теперь он — боец на фронтах твиттера и инстаграма. В последний раз когда он дрался, он не показал, что достоин титульного боя.

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Послушайте, я понимаю бизнес UFC, но я знаю Дэйну Уайта как свои пять пальцев. Дэйна не даст Конору титульный бой после трех поражений подряд.

Я был бы чертовски шокирован, если бы это произошло", – сказал Абдель-Азиз в интервью The Schmo.