Менеджер Макгрегора: Конор готовится к громкому возвращению в следующем году

Тим Симпсон, менеджер Конора Макгрегора, рассказал о планах своего подопечного касаемо возвращению.

"Конор готовится к громкому возвращению в следующем году. Кажется, его нога еще не восстановилась, но он тренируется как сумасшедший два раза в день.

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Он тренируется со своей командой: со специалистами по физической подготовке, с физиотерапевтами, боксерами, тренерами. Он пашет изо все сил. Он в потрясающей форме.

Ему осталось внести последние корректировки, чтобы полностью восстановить ногу", – сказал Симпсон в интервью MMA Junkie.