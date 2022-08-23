iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Менеджер Макгрегора: Конор готовится к громкому возвращению в следующем году

Ирландец планирует звездный камбэк.
Сегодня, 19:48
Конор Макгрегор / Getty Images
Конор Макгрегор / Getty Images
0 0 0

Тим Симпсон, менеджер Конора Макгрегора, рассказал о планах своего подопечного касаемо возвращению.

"Конор готовится к громкому возвращению в следующем году. Кажется, его нога еще не восстановилась, но он тренируется как сумасшедший два раза в день.

Читайте также: Макгрегор анонсировал свое возвращение в октагон

Он тренируется со своей командой: со специалистами по физической подготовке, с физиотерапевтами, боксерами, тренерами. Он пашет изо все сил. Он в потрясающей форме.

Ему осталось внести последние корректировки, чтобы полностью восстановить ногу", – сказал Симпсон в интервью MMA Junkie.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: UFC конор макгрегор
0 0 0

Статьи по теме

Глава UFC намерен организовать третий бой между Усманом и Эдвардсом Глава UFC намерен организовать третий бой между Усманом и Эдвардсом
Эдвардс на последней минуте пятого раунда нокаутировал Усмана, став новым чемпионом UFC Эдвардс на последней минуте пятого раунда нокаутировал Усмана, став новым чемпионом UFC
Бои без правил: расписание боев и турниров Бои без правил: расписание боев и турниров
Джейк Пол намерен провести бои с хайповыми бойцами UFC Джейк Пол намерен провести бои с хайповыми бойцами UFC
Помочь журналистам

Видео

Заря - Ворскла 3:1 Видео голов и обзор матча УПЛ
Заря - Ворскла 3:1 Видео голов и обзор матча УПЛ

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Усик - Джошуа: видео онлайн-трансляция боя
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2022
просмотров
Усик - Джошуа: текстовая онлайн-трансляция боя
просмотров

Последние новости

Украина21:00
Ван Леувен: Могли обыгрывать Ворсклу с куда большим счетом
Бокс20:49
Бокс: расписание боев
Европа20:24
Лестер отклонил третье многомиллионное предложение Челси по Фофана
Европа20:22
Каземиро: Я хочу выиграть АПЛ с Манчестер Юнайтед
Европа20:00
Фулхэм хочет приобрести защитника ПСЖ
ММА19:48
Менеджер Макгрегора: Конор готовится к громкому возвращению в следующем году
НБА19:39
Дюрант после встречи с руководством передумал уходить из Бруклина
Украина19:20
Вернидуб заработал удаление в матче Колос – Кривбасс
Украина19:09
Гол Гончаренко принес Колосу победу над Кривбассом
Украина18:51
Легендарный хавбек Шахтера объявил о завершении карьеры
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK