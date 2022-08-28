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Эдвардс рассказал, когда готов провести первую защиту титула чемпиона UFC в полусреднем весе

Британец вернется в октагон лишь в следующем году.
Сегодня, 14:47
Леон Эдвардс / Getty Images
Леон Эдвардс / Getty Images
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Чемпион UFC в полусреднем весе Леон Эдвардс рассказал, когда проведет первую защиту титула.

"100 процентов, мой бой состоится в следующем году. Очевидно, что есть несколько травм, с которыми нужно разобраться.

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Да, я буду драться в начале следующего года. Я не хочу отсутствовать слишком долго. Начало следующего года, будет отличным для меня.

UFC проводит свои турниры в Лондоне в марте или апреле, верно? Так что да, примерно в этот период я буду драться", – сказал Эдвардс в интервью The MMA Hour.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: UFC Леон Эдвардс
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