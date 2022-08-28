Эдвардс рассказал, когда готов провести первую защиту титула чемпиона UFC в полусреднем весе

Британец вернется в октагон лишь в следующем году.

Чемпион UFC в полусреднем весе Леон Эдвардс рассказал, когда проведет первую защиту титула.

"100 процентов, мой бой состоится в следующем году. Очевидно, что есть несколько травм, с которыми нужно разобраться.

Читайте также: Усман хочет провести реванш с Эдвардсом в Лондоне

Да, я буду драться в начале следующего года. Я не хочу отсутствовать слишком долго. Начало следующего года, будет отличным для меня.

UFC проводит свои турниры в Лондоне в марте или апреле, верно? Так что да, примерно в этот период я буду драться", – сказал Эдвардс в интервью The MMA Hour.