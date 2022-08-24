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Усман хочет провести реванш с Эдвардсом в Лондоне

Нигериец жаждет организовать третий бой.
Сегодня, 19:38
Усман - Эдвардс / Getty Images
Усман - Эдвардс / Getty Images
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Экс-чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман высказался о возможном третьем поединке с Леоном Эдвардсом.

Напомним, на UFC 278 Усман проиграл Эдвардсу нокаутом в пятом раунде.

"Мне нравится Леон, и он всегда мне нравился. На самом деле я слежу за ним в социальных сетях.

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Леон на меня не подписан, но я очень рад за него. Конечно, его путь не совсем такой, как у меня, но он напоминает мне меня. Это круто для его истории и еще круче для моей.

Мы проведем реванш. Он уже какое-то время хочет подраться в Лондоне. Теперь Эдвардс получит этот бой. Это большой поединок. Он уже меня будоражит", – сказал Усман.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: UFC Камару Усман Леон Эдвардс
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