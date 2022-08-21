Глава UFC намерен организовать третий бой между Усманом и Эдвардсом
Уайт хочет увидеть трилогию.
Президент UFC Дана Уайт заявил, что займется подготовкой третьего боя между Леоном Эдвардсом и Камару Усманом.
"Как можно не сделать это? Блин… Еще и на стадионе Уэмбли! Слушайте, я не знаю. В идеале этот бой должен пройти в Англии? Да", – сказал Уайт.
Напомним, первый бой Усмана и Эдвардса состоялся в 2015 году и завершился победой нигерийца единогласным решением судей. В реванше сенсационную победу нокаутом одержал англичанин.
Ранее сообщалось, что Джейк Пол намерен провести бои с хайповыми бойцами UFC.