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Глава UFC намерен организовать третий бой между Усманом и Эдвардсом

Уайт хочет увидеть трилогию.
Сегодня, 17:25
Эдвардс - Усман
Эдвардс - Усман
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Президент UFC Дана Уайт заявил, что займется подготовкой третьего боя между Леоном Эдвардсом и Камару Усманом.

"Как можно не сделать это? Блин… Еще и на стадионе Уэмбли! Слушайте, я не знаю. В идеале этот бой должен пройти в Англии? Да", – сказал Уайт.

Напомним, первый бой Усмана и Эдвардса состоялся в 2015 году и завершился победой нигерийца единогласным решением судей. В реванше сенсационную победу нокаутом одержал англичанин.

Ранее сообщалось, что Джейк Пол намерен провести бои с хайповыми бойцами UFC.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: UFC Дана Уайт
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