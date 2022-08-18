Джейк Пол намерен провести бои с хайповыми бойцами UFC

Видеоблогер Джейк Пол заявил, что в течение нескольких лет подерется с Нейтом Диазом и Конором Макгрегором.

"Поединок с Нэйтом состоится в ближайшие два года. Это огромный бой. Мы все ближе и ближе к этому. UFC наконец-то устроил ему матч с Хамзатом.

Скорее всего, мы подеремся в полутяжелом весе. Я побью Нейта, и эта победа приблизит меня к тому, что Конор Макгрегор больше не сможет уклоняться от встречи со мной", – сказал Пол.

Ранее сообщалось, что Джейк Пол назвал Хирна "змеей" и "лгуном".