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Джейк Пол намерен провести бои с хайповыми бойцами UFC

Американец готов побить двух звезд промоушена.
Вчера, 18:50
Джейк Пол / Getty Images
Джейк Пол / Getty Images
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Видеоблогер Джейк Пол заявил, что в течение нескольких лет подерется с Нейтом Диазом и Конором Макгрегором.

"Поединок с Нэйтом состоится в ближайшие два года. Это огромный бой. Мы все ближе и ближе к этому. UFC наконец-то устроил ему матч с Хамзатом.

Скорее всего, мы подеремся в полутяжелом весе. Я побью Нейта, и эта победа приблизит меня к тому, что Конор Макгрегор больше не сможет уклоняться от встречи со мной", – сказал Пол.

Ранее сообщалось, что Джейк Пол назвал Хирна "змеей" и "лгуном".

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: UFC Джейк Пол
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