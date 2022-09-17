Тони Фергюсон назвал причину своего спада

Американец винит во всем свою команду.

Боец UFC Тони Фергюсон рассказал, когда начались проблемы в его карьере.

"После того, как Джастин Гейджи победил меня, моя команда разбежалась. Каждый пошел своим путем, нам пришлось расстаться.

Потом мы пытались создать новую команду. Думаю, что нашел хороший экипаж. Моя лига астронавтов всегда рядом.

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Мы пытаемся найти ошибки и устранить проблемы после последнего боя. Мы вернемся к работе, как только заживет моя левая голень. Также немного повреждены локти", – сказал Фергюсон в интервью MMA Fighting.

Напомним, американский легковес потерпел пять поражений подряд.