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Чендлер: Подерусь с Махачевым или Оливейрой весной или летом и стану новым чемпионом UFC

Американец готов вновь поспорить за титул.
Сегодня, 11:55
Майкл Чендлер / Getty Images
Майкл Чендлер / Getty Images
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Экс-чемпион Bellator в легком весе Майкл Чендлер рассказал, что в 2023 году планирует стать чемпионом UFC.

"Я по-прежнему нацелен на титул чемпиона. 12 ноября я собираюсь побить Дастина Порье и стать следующим претендентом на титул.

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Я подерусь с Исламом Махачевым или Чарльзом Оливейрой весной или летом. Как бы то ни было, в середине следующего года я стану новым чемпионом UFC", – сказал Чендлер в интервью MMA Junkie.

Напомним, бой Чендлер - Порье запланирован на 13 ноября на UFC 281.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: UFC майкл чендлер
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