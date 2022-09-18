Чендлер: Подерусь с Махачевым или Оливейрой весной или летом и стану новым чемпионом UFC

Экс-чемпион Bellator в легком весе Майкл Чендлер рассказал, что в 2023 году планирует стать чемпионом UFC.

"Я по-прежнему нацелен на титул чемпиона. 12 ноября я собираюсь побить Дастина Порье и стать следующим претендентом на титул.

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Я подерусь с Исламом Махачевым или Чарльзом Оливейрой весной или летом. Как бы то ни было, в середине следующего года я стану новым чемпионом UFC", – сказал Чендлер в интервью MMA Junkie.

Напомним, бой Чендлер - Порье запланирован на 13 ноября на UFC 281.