Оливейра дал прогноз на свой бой против Махачева

Экс-чемпион UFC в легком весе Чарльз Оливейра заявил, что уверен в победе над Исламом Махачевым.

"Он однозначно попытается повалить меня – не через ноги, а через бедра. Махачев постарается перевести меня на землю и нивелировать мои ноги.

Он не будет лезть из кожи, чтобы засабмитить меня, а скорее, попытается измотать. Но меня не волнует, что может показать Махачев. Я беспокоюсь о том, что может выдать Чарльз.

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Будьте уверены, что бой не зайдет дальше первого раунда. Моя команда работает над стратегией, и я все время буду идти вперед. В моих руках присутствует огневая мощь", – сказал Оливейра.

Напомним, бой Оливейра - Махачев состоится 22 октября и возглавит турнир UFC 280 в Абу-Даби.