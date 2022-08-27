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Оливейра дал прогноз на свой бой против Махачева

Бразилец верит в свой успех в бою с претендентом.
Вчера, 23:20
Чарльз Оливейра / Getty Images
Чарльз Оливейра / Getty Images
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Экс-чемпион UFC в легком весе Чарльз Оливейра заявил, что уверен в победе над Исламом Махачевым.

"Он однозначно попытается повалить меня – не через ноги, а через бедра. Махачев постарается перевести меня на землю и нивелировать мои ноги.

Он не будет лезть из кожи, чтобы засабмитить меня, а скорее, попытается измотать. Но меня не волнует, что может показать Махачев. Я беспокоюсь о том, что может выдать Чарльз.

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Будьте уверены, что бой не зайдет дальше первого раунда. Моя команда работает над стратегией, и я все время буду идти вперед. В моих руках присутствует огневая мощь", – сказал Оливейра.

Напомним, бой Оливейра - Махачев состоится 22 октября и возглавит турнир UFC 280 в Абу-Даби.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: UFC Чарльз Оливейра
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