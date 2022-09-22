Чендлер: Тони Фергюсону нужно обязательно сделать перерыв

Топовый боец легкого веса UFC Майкл Чендлер дал совет Тони Фергюсону, который потерпел пятое поражение подряд от Нейта Диаза на номерном турнире 279.

"Мне нравится Тони, я его фанат, и все те годы, что он дерется в UFC, за ним было невероятно интересно наблюдать.

Не хочу ему указывать, но я желаю ему всего самого наилучшего. Надеюсь, что он возьмет небольшой перерыв и отдохнет.

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Считаю безумием тот факт, что он выходил в октагон в позапрошлые выходные, потому что я еще не дрался, а он был тем, кто оказался в нокауте в нашем бою.

Тони обязательно нужно сделать перерыв, дать своему телу отдохнуть и восстановиться", – сказал Чендлер в интервью The MMA Hour.