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Чендлер: Тони Фергюсону нужно обязательно сделать перерыв

Американец поддержал легенду промоушена.
Сегодня, 09:22
Чендлер - Фергюсон / Getty Images
Чендлер - Фергюсон / Getty Images
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Топовый боец легкого веса UFC Майкл Чендлер дал совет Тони Фергюсону, который потерпел пятое поражение подряд от Нейта Диаза на номерном турнире 279.

"Мне нравится Тони, я его фанат, и все те годы, что он дерется в UFC, за ним было невероятно интересно наблюдать.

Не хочу ему указывать, но я желаю ему всего самого наилучшего. Надеюсь, что он возьмет небольшой перерыв и отдохнет.

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Считаю безумием тот факт, что он выходил в октагон в позапрошлые выходные, потому что я еще не дрался, а он был тем, кто оказался в нокауте в нашем бою.

Тони обязательно нужно сделать перерыв, дать своему телу отдохнуть и восстановиться", – сказал Чендлер в интервью The MMA Hour.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: UFC Тони Фергюсон майкл чендлер
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