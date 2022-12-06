Менеджер Хабиба: Хочу, чтобы Гэтжи посадил Конора в инвалидную коляску

Менеджер Али Абдель-Азиз намерен организовать бой легковесов Джастина Гэтжи и Конора Макгрегора.

"Хочу, чтобы Гэтжи уничтожил Макгрегора и посадил его в инвалидную коляску. Я бы на это с удовольствием глянул.

Без разницы, в каком весе хочет драться Конор. Он может пить столько стероидов, сколько хочет. Но мы же понимаем, что он больше не хочет жестких боев.

Читайте также: Стали известны точные сроки возвращения Макгрегора в октагон

Он хочет легких поединков, так что вряд ли согласится на бой с Гэтжи", – заявил Абдель-Азиз в интервью The Schmo.

Напомним, ирландец уже не раз заявлял, что в феврале возвращается в пул тестирования USADA и уже ищет себе оппонента.