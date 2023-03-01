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Тони Фергюсон призвал подать иск против президента UFC

Американец резко высказался о своем начальнике.
Сегодня, 09:19
Тони Фергюсон / Getty Images
Тони Фергюсон / Getty Images

Легковес UFC Тони Фергюсон заявил, что необходимо подать на президента промоушена Дану Уайта коллективный иск.

"Нужно подать коллективный иск, чтобы некоторые из этих так называемых неприкасаемых почувствовали вкус собственного оружия.

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Если этот ублюдок так обращался со своей дамой на публике, как вы думаете, как он относится к своим бойцам?" – написал Фергюсон в твиттере.

Напомним, в состоянии алкогольного опьянения Уайт что-то сказал своей жене Энн, за что супруга дала ему пощечину. В ответ женщина также получила пощечину, после чего между парой началась драка.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: UFC Дана Уайт Тони Фергюсон

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