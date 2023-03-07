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Чендлер: Я изобью Макгрегора и прикончу во втором раунде

Американец не сомневается в своей победе.
Сегодня, 17:50
Макгрегор - Чендлер / ufc.com
Макгрегор - Чендлер / ufc.com

Топовый легковес UFC Майкл Чендлер уверен в победе над Конором Макрегором.

"Я насмотрелся на Конора за последние пару недель и понял, что собираюсь не просто пробить его, а избить двумя руками и сделать с ним все что захочу как в стойке, так и на земле.

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Я прикончу его ко второму раунду. Это мой "Мистик Мак", мое предсказание, и я его уверен в этом", – сказал Чендлер в интервью MMA Junkie.

Напомним, бойцы возглавили команды в реалити-шоу The Ultimate Fighter, где в конце они подерутся в одном из осенних турниров UFC.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: UFC конор макгрегор майкл чендлер

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