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Макгрегор дал прогноз на свой бой против Чендлера

Ирландец не сомневается в своей победе.
Сегодня, 09:55
Конор Макгрегор / Getty Images
Конор Макгрегор / Getty Images

Экс-двойной чемпион UFC Конор Макгрегор рассказал о соперничестве с Майклом Чендлером в рамках нового сезона реалити-шоу The Ultimate Fighter.

"Мне нравится Майкл, мы фоткались с ним вчера. У меня вообще нет проблем с ним. Думаю, он хороший боец. Мне интересно увидеть его тренерский стиль. Он больше похож на спортсмена, чем на мастера боевых искусств. Знаю, что у него есть навыки в борьбе, но мне интересно посмотреть на мелкие детали.

Я согласился участвовать в TUF, прежде чем выйти и подраться с ним. Думаю, я просто порву его. Я слишком ловкий, резкий и быстрый. У него никогда не было таких соперников, и я думаю, что просто порву его.

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В каком весе будем драться? 185 фунтов. Я сказал ему вчера об этом. Просто кайфую от него. Он хороший парень.

Мне важно быть погруженным в игру, в бизнес, в компанию и быть рядом с молодыми, голодными бойцами. Это было моей мотивацией и причиной, по которой я согласился участвовать в TUF: передать свою мудрость и знания следующему поколению, а затем подпитаться этой энергией", – сказал Макгрегор в интервью MMA Fighting.

Напомним, бой Макгрегор - Чендлер состоится после финала TUF. Вероятно, бойцы встретятся в октагоне в сентябре.

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