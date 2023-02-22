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Тайсон - о МакГрегоре: В UFC это образ, в жизни он прекрасный человек

"Железный Майк" точно может определить, когда человек в образе, а когда нет.
Сегодня, 10:48
Конор МакГрегор / Getty Images
Конор МакГрегор / Getty Images

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор МакГрегор стал одной из главных звезд ММА за последнее десятилетие благодаря сочетанию своих боевых навыков и эксцентричного характера.

На протяжении многих лет он участвовал во всевозможных выходках, постоянно попадая в новости. Однако легендарный Майк Тайсон считает, что это всего лишь образ, который ирландец использует. Он заверил, что на самом деле 34-летний боец - прекрасный человек.

"У вас должен быть образ. Это все по-настоящему, но это образ. У парней, которые зарабатывают огромные деньги, есть образ", - цитирует Тайсона talkSPORT.

"Посмотрите на Конора МакГрегора. У него есть образ. Он сумасшедший, он смелый - это образ. В реальной жизни он прекрасный парень".

Ранее тренер МакГрегора, который стал тренером реалити-шоу The Ultimate Fighter, заявил, что сейчас ирландец находится в великолепной форме.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: UFC конор макгрегор Майк Тайсон

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