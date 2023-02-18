Тренер Макгрегора: Никогда не видел Конора настолько заряженным

Джон Кавана, тренер экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора, высказался о настрое своего подопечного перед возвращением в октагон.

"Он не бросал тренироваться. Конор в великолепной форме и в предвкушении. Вокруг него настоящий ажиотаж.

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Меня волновало, какой будет мотивация после того, как мы завоевали титулы и заработали деньги. Но я никогда не видел его настолько заряженным. Он рад возвращению", – сказал Кавана в интервью Sherdog.

Напомним, Макгрегор не дрался с июля 2021-го, когда проиграл техническим нокаутом в первом раунде Дастину Порье. Осенью ожидается бой Конора с Майклом Чендлером.