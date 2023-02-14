Макгрегор: С нетерпением жду боя против Чендлера

Экс-двойной чемпион UFC Конор Макгрегор высказался о предстоящем бое против Майкла Чендлера.

"Я с нетерпением жду этого боя. Я чувствую себя хорошо, я чувствую свою энергию, я чувствую себя готовым.

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Я бью хай-кики быстрее, чем джебы. Так что я очень рад вернуться и уже завтра вылетаю в Вегас", – сказал Макгрегор в интервью Mirror.

Напомним, Макгрегор и Чендлер возглавят команды в очередном сезоне The Ultimate Fighter, после чего проведут очный поединок.