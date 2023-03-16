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Эдвардс: Открою дверь для завершения карьеры Усмана на UFC 286

Британец верит в свой успех против экс-чемпиона.
Сегодня, 18:21
Леон Эдвардс / Getty Images
Леон Эдвардс / Getty Images

Чемпион UFC в полусреднем весе Леон Эдвардс заявил, что Камару Усман завершит карьеру после их реванша.

"Наши менталитеты на разных уровнях. Чувствую, что он на пути к завершению карьеры, и я собираюсь открыть ему дверь – открыть Камару еще один путь, чтобы он мог следовать своим мечтам.

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Исходя из его менталитета и того, как он двигается, думаю, он уже одной ногой вышел за дверь. Уйдет в отставку или нет, это его проблемы", – сказал Эдвардс в интервью MMA Fighting.

Напомним, бой Эдвардс - Усман состоится в ночь на 19 марта в Лондоне.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: UFC Камару Усман Леон Эдвардс

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