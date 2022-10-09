Гэтжи: У Камару Усмана есть шанс все исправить, но он на склоне карьеры

Легковес UFC Джастин Гэтжи высказался о своем одноклубнике Камару Усмане, который потерял титул в полусреднем весе после проигрыша Леону Эдвардсу.

"Усман – лучший в мире, но мы оба понимаем, что это уже не начало. Это даже не середина. Это еще не конец, но мы оба находимся на склоне карьеры, в этом нет никаких сомнений.

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Я не хочу драться до 40 лет. Усман не желает драться до 40 лет. И я не хочу, чтобы он бился до 40 лет. Камару находится в отличной позиции.

Он вернется и, возможно, подерется с Леоном Эдвардсом в Лондоне. Усман лучше него, он должен победить. У него есть шанс выйти и все исправить", – сказал американец в интервью MMA Mania.