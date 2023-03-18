Эдвардс - Усман: прогноз и анонс на бой 19.03.2023
В ночь на воскресенье, 19 марта, в рамках турнира UFC 286 Леон Эдвардс будет защищать свой титул в полусреднем весе против Камару Усмана.
Бойцы проведут между собой уже третий поединок. В первом нигериец уничтожил своего оппонента, второй бой и душу оппонента забрал британец, так что время определить сильнейшего в трилогии.
Что из себя представляют Эдвардс и Усман
Леон провел 2022-й год на невероятно высоком уровне, добыв не только шанс подраться за пояс, но и отправив в глубокий сон действующего доминирующего чемпиона! Британец сильно подтянул навыки борьбы, показывает высокий уровень кикбоксинга и ментально окреп.
Также стоит отметить, что Эдвардс не проигрывает с 2016 года, имея в активе победную серию из десяти побед. Общий рекорд включает в себя 20 побед и три поражения. В данный момент боец находится на своем пике, хотя ему всего 31 год, так что выше себя нынешнего он перепрыгнуть не сможет.
Что касается Усмана, "нигерийский кошмар» неожиданно для всех потерял титул в августе 2022 года, словив весьма вкусный и сочный, как аргентинский стейк, хайкик Эдвардса. Данный поворот событий шокировал всех фанатов ММА, а также обогатил букмекеров. До боя сложно было представить, что лучший полусредневес планеты улетит в глубокий нокаут, до этого забирая бой в одну калитку.
Несмотря на свою доминацию, Усману уже 35 лет, так что возраст дает о себе знать. На предстоящий реванш Камару обязан настроиться, а после победы можно будет и завершить спортивную карьеру, так как он уничтожил почти весь дивизион, кроме чеченского шведа.
Прогноз на бой
Один находится на моральном подъеме, а второй мечтает взять реванш. При всем уважении к Эдвардсу, но предыдущий бой выигрывал полностью Усман, закрывая соперника, но лаки-выстрел принес победу британцу.
Ввиду этого, чаша весов больше склоняется к тому, что в бою победит нигериец, который в этот раз наверняка будет больше бороться, не доводя до перестрелки в стойке.
Уверенный прогноз: победа Усмана
Рискованный прогноз: победа Усмана удушающим