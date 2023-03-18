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Эдвардс - Усман: прогноз и анонс на бой 19.03.2023

ISPORT представляет обзор на третий поединок бойцов.
Сегодня, 10:50
Эдвардс - Усман / Getty Images
Эдвардс - Усман / Getty Images

В ночь на воскресенье, 19 марта, в рамках турнира UFC 286 Леон Эдвардс будет защищать свой титул в полусреднем весе против Камару Усмана.

Бойцы проведут между собой уже третий поединок. В первом нигериец уничтожил своего оппонента, второй бой и душу оппонента забрал британец, так что время определить сильнейшего в трилогии.

Что из себя представляют Эдвардс и Усман

Леон провел 2022-й год на невероятно высоком уровне, добыв не только шанс подраться за пояс, но и отправив в глубокий сон действующего доминирующего чемпиона! Британец сильно подтянул навыки борьбы, показывает высокий уровень кикбоксинга и ментально окреп.

Также стоит отметить, что Эдвардс не проигрывает с 2016 года, имея в активе победную серию из десяти побед. Общий рекорд включает в себя 20 побед и три поражения. В данный момент боец находится на своем пике, хотя ему всего 31 год, так что выше себя нынешнего он перепрыгнуть не сможет.

Источник: Getty Images

Что касается Усмана, "нигерийский кошмар» неожиданно для всех потерял титул в августе 2022 года, словив весьма вкусный и сочный, как аргентинский стейк, хайкик Эдвардса. Данный поворот событий шокировал всех фанатов ММА, а также обогатил букмекеров. До боя сложно было представить, что лучший полусредневес планеты улетит в глубокий нокаут, до этого забирая бой в одну калитку.

Несмотря на свою доминацию, Усману уже 35 лет, так что возраст дает о себе знать. На предстоящий реванш Камару обязан настроиться, а после победы можно будет и завершить спортивную карьеру, так как он уничтожил почти весь дивизион, кроме чеченского шведа.

Прогноз на бой

Один находится на моральном подъеме, а второй мечтает взять реванш. При всем уважении к Эдвардсу, но предыдущий бой выигрывал полностью Усман, закрывая соперника, но лаки-выстрел принес победу британцу.

Ввиду этого, чаша весов больше склоняется к тому, что в бою победит нигериец, который в этот раз наверняка будет больше бороться, не доводя до перестрелки в стойке.

Уверенный прогноз: победа Усмана

Рискованный прогноз: победа Усмана удушающим

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