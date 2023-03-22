Эдвардс назвал условия для боя с Ковингтоном

Чемпион UFC в полусреднем весе Леон Эдвардс заявил, что намерен отказаться от поединка с Колби Ковингтоном.

"Я имею право не подписывать контракт на бой с Ковингтоном. Он точно не получит титульный бой. Взгляните на мой путь к поясу.

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Ты не можешь получить титульник после целых двух поражений парню, которого я дважды побил. Он победил Масвидаля и пропал на полтора года. Даже в соцсетях не появлялся. А теперь стал претендентом, неожиданно всплыв на взвешивании. В этом нет никакого смысла. Он должен заслужить право драться за пояс", – сказал Эдвардс в интервью The MMA Hour.

Напомним, в рамках турнира UFC 286 Эдвардс победил Камару Усмана решением судей.