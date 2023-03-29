Ковингтон дал прогноз на свой бой с Эдвардсом

Американец не сомневается в своей победе.

Топовый полусредневес UFC Колби Ковингтон заявил, что победит чемпиона своей категории Леона Эдвардса.

"Я лучше его во всех аспектах. Я лучше в борьбе, в стойке, в джиу-джитсу. Он не справится с моей выносливостью, быстро устанет.

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Леон начинает бои ярко, выбрасывает по 50-60 ударов, но после этого замедляется. Так что я измотаю его, а потом сломлю его волю. Он будет уничтожен на глазах у всего мира", – сказал Ковингтон в интервью MMA Junkie.

Напомним, после победы Эдвардса над Усманом Колби стал главным претендентом на титул.