Адесанья - Перейре: Спасибо за то, что бил меня

Чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья прокомментировал победу над Алексом Перейрой.

"Я говорил вам, это была охота на охотника. Я уже говорил это, но спасибо тебе. Спасибо за все, что ты сделал, за то, что бил меня.

Потому что, побив меня, он сделал меня лучше как бойца, лучше как человека. И в этом лагере все было серьезно.

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Те, кто знает меня, вы в курсе, что я люблю отдохнуть, но теперь я дурака не валял, я пахал", – сказал Адесанья после боя.

Напомним, в предыдущих трех боях бразилец одержал уверенную победу над австралийцем.