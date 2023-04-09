iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Адесанья - Перейре: Спасибо за то, что бил меня

Австралиец доволен своим прогрессом.
Сегодня, 12:21
Исраэль Адесанья / Getty Images
Исраэль Адесанья / Getty Images

Чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья прокомментировал победу над Алексом Перейрой.

"Я говорил вам, это была охота на охотника. Я уже говорил это, но спасибо тебе. Спасибо за все, что ты сделал, за то, что бил меня.

Потому что, побив меня, он сделал меня лучше как бойца, лучше как человека. И в этом лагере все было серьезно.

Читай также: Бои без правил: расписание боев и турниров

Те, кто знает меня, вы в курсе, что я люблю отдохнуть, но теперь я дурака не валял, я пахал", – сказал Адесанья после боя.

Напомним, в предыдущих трех боях бразилец одержал уверенную победу над австралийцем.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: UFC исраэль адесанья

Статьи по теме

Масвидаль прокомментировал свое решение завершить карьеру Масвидаль прокомментировал свое решение завершить карьеру
Бои без правил: расписание боев и турниров Бои без правил: расписание боев и турниров
Адесанья вернул себе пояс UFC в среднем весе, нокаутировав Перейру Адесанья вернул себе пояс UFC в среднем весе, нокаутировав Перейру
Хави: Победа в Ла Лиге - ох***но Хави: Победа в Ла Лиге - ох***но
Помочь журналистам

Видео

Ювентус - Интер 1:1 видео голов и лучших моментов матча кубка Италии
Ювентус - Интер 1:1 видео голов и лучших моментов матча кубка Италии

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ФИФА: Украина потеряла четыре позиции, лидер сменился
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2023
просмотров

Последние новости

Европа16:57
Хави: Победа в Ла Лиге - ох***но
Украина16:52
Колос на своем поле разгромил Металлист-1925
Европа16:26
Зинченко: Ливерпуль - прекрасная команда, не имеет значение, на каком они месте
ММА16:19
Масвидаль прокомментировал свое решение завершить карьеру
Европа15:59
Игроки Кривбасса и Зари почтили память погибшего на войне с рф болельщика
Киберспорт15:51
Counter Strike: Расписание и результаты турниров на 2023 год
Киберспорт15:40
Paris Major 2023: B8 постараются одолеть Apeks
Европа15:24
Гальтье назвал причину слабой игры Мбаппе в последних матчах ПСЖ
Украина15:20
УПЛ: Днепр-1 разгромил Львов, ничья Александрии и Черноморца
Европа15:18
Бензема отказался от заманчивого предложения из Саудовской Аравии
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK