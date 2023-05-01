Масвидаль встал на защиту Диаза в ситуации с удушением мужчины в ходе уличной драки

Бывший полусредневес UFC Хорхе Масвидаль высказался об уличной драке с участием Нейта Диаза.

"Мне кажется, что этот парень сам подбежал к Нейту. Похоже, это была самооборона. Я не уверен, не смог посмотреть эпизод целиком. Видел потасовку только с одного дерьмового ракурса.

Хочу лишь сказать, что так делать нельзя. Нельзя нарушать личное пространство людей и думать, что это сойдет тебе с рук.

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Как бы я ни был хорош в надирании задниц, я никогда не вторгаюсь в чужое пространство", – сказал Масвидаль в интервью MMA Junkie.

Напомним, Нейт провел удушающий прием против неизвестного мужчины. После этого парень потерял сознание, упав на землю.