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Масвидаль встал на защиту Диаза в ситуации с удушением мужчины в ходе уличной драки

Коллега по цеху поддержал бойца.
Сегодня, 22:22
Диаз и Масвидаль / Getty Images
Диаз и Масвидаль / Getty Images

Бывший полусредневес UFC Хорхе Масвидаль высказался об уличной драке с участием Нейта Диаза. 

"Мне кажется, что этот парень сам подбежал к Нейту. Похоже, это была самооборона. Я не уверен, не смог посмотреть эпизод целиком. Видел потасовку только с одного дерьмового ракурса.

Хочу лишь сказать, что так делать нельзя. Нельзя нарушать личное пространство людей и думать, что это сойдет тебе с рук.

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Как бы я ни был хорош в надирании задниц, я никогда не вторгаюсь в чужое пространство", – сказал Масвидаль в интервью MMA Junkie.

Напомним, Нейт провел удушающий прием против неизвестного мужчины. После этого парень потерял сознание, упав на землю.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Нейт Диаз Хорхе Масвидаль

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