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Адвокат Диаза выступил в защиту бойца после ситуации с удушением незнакомца

Американец находится под угрозой сесть за решетку.
Сегодня, 17:25
Нейт Диаз / Getty Images
Нейт Диаз / Getty Images

Адвокат Нейта Диаза прокомментировал инцидент с удушением мужчины в ходе уличной драки.

"Адвокат Нейта Уолтер Беккер подтверждает, что Нейту известно об ордере на арест, и Беккер находится в контакте с судебными органами в Новом Орлеане.

Адвокат Нейта надеется представить окружному прокурору все факты об этом инциденте, которые ясно показывают, что тренированный боец по имени Родни Петерсен агрессивно преследовал Нейта, желая подраться.

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А когда это произошло, Нейт действовал исключительно в целях самообороны. В дальнейшем мы не будем делать каких-либо комментариев", – говорится в заявлении Зака Розенфилда в интервью MMA Junkie.

Напомним, Диаз провел удушающий прием против неизвестного мужчины. После этого парень потерял сознание, упав на землю.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: UFC Нейт Диаз

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