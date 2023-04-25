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Полиция выдала ордер на арест Диаза

Американцу грозит до восьми лет тюремного заключения.
Сегодня, 11:55
Нейт Диаз / Getty Images
Нейт Диаз / Getty Images

Полиция Нового Орлеана выдала ордер на арест бывшего бойца UFC Нейта Диаза. Об этом сообщает издание MMA Fighting.

Американца обвиняют в нанесении побоев второй степени тяжести. Диазу грозит лишение свободы на срок до восьми лет, а также штраф в размере двух тысяч долларов.

Напомним, Нейт провел удушающий прием против неизвестного мужчины. После этого парень потерял сознание, упав на землю.

Отметим, в сентябре 2022 года 37-летний американец победил Тони Фергюсона во время UFC 279, после чего он объявил об уходе из промоушена, имея результат по карьере 21-13.

Ранее президент UFC прокомментировал драку Диаза с незнакомцем на улице.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: UFC полиция арест Нейт Диаз

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