Полиция выдала ордер на арест Диаза
Американцу грозит до восьми лет тюремного заключения.
Полиция Нового Орлеана выдала ордер на арест бывшего бойца UFC Нейта Диаза. Об этом сообщает издание MMA Fighting.
Американца обвиняют в нанесении побоев второй степени тяжести. Диазу грозит лишение свободы на срок до восьми лет, а также штраф в размере двух тысяч долларов.
Напомним, Нейт провел удушающий прием против неизвестного мужчины. После этого парень потерял сознание, упав на землю.
Отметим, в сентябре 2022 года 37-летний американец победил Тони Фергюсона во время UFC 279, после чего он объявил об уходе из промоушена, имея результат по карьере 21-13.
Ранее президент UFC прокомментировал драку Диаза с незнакомцем на улице.