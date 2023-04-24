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Президент UFC прокомментировал драку Диаза с незнакомцем на улице

Глава промоушена заявил, что экс-подопечного ждут неприятности.
Сегодня, 15:27
Дана Уайт / Getty Images
Дана Уайт / Getty Images

Президент UFC Дана Уайт отреагировал на уличную драку с участием бывшего бойца в полусреднем весе Нейта Диаза.

На записи видно, как американец провел удушающий прием против неизвестного мужчины. После этого парень потерял сознание, упав на землю.

"Голова этого парня отскочила как чертов баскетбольный мяч. Вероятно, он засудит Нейта нахер", – сказал Уайт в интервью Just The Fights.

Напомним, в сентябре 2022 года 37-летний американец победил Тони Фергюсона во время UFC 279, после чего он объявил об уходе из промоушена, имея результат по карьере 21-13.

Ранее Макгрегор раскритиковал Диаза за инцидент с удушением незнакомца.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: UFC Нейт Диаз Дана Уайт

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