Усман требует от UFC организации боя с Чимаевым

Президент UFC Дана Уайт высказался о возможном поединке между Камару Усманом и Хамзатом Чимаевым.

"Не секрет, что Усман хочет подраться с Чимаевым. Он даже приезжал ко мне в офис, пытался уговорить меня организовать этот бой. Я сказал ему, что люблю его. Он один из лучших бойцов, с кем мы когда-либо работали.

Очень ценю наше сотрудничество, но не буду заниматься организацией поединка в промежуточном весе. Мы не проводим такие бои.

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Мне нечего анонсировать в данный момент, но я могу подтвердить, что мы делаем все возможное, чтобы найти Хамзату соперника", – сказал Уайт в интервью MMA Junkie.

Напомним, в последнем своем бою Усман проиграл Эдвардсу, тем самым потеряв шанс вновь стать чемпионом в полусреднем весе.