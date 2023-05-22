Глава UFC шокирован переходом Нганну в PFL

Президент UFC Дана Уайт прокомментировал переход тяжеловеса Фрэнсиса Нганну в PFL.

"Исходя из того, что я знаю об этой сделке, а это не так много, она безразлична для меня. Они собираются заплатить парню за то, чтобы он не дрался в течение года.

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А с его последнего боя прошло 18 месяцев, он дрался три раза за последние 3 года", – сказал Уайт в интервью MMA Orbit.

Напомним, камерунец может дебютировать в PFL в 2024 году, а в 2023 проведет матч по боксу. Соперники в обоих случаях пока не анонсированы.