Макгрегор недоволен переходом Нганну в PFL

Экс-двойной чемпион UFC Конор Макгрегор заявил, что тяжеловесу Фрэнсису Нганну не с кем драться в PFL.

"В первую очередь я рад за Фрэнсиса. Для него все по-честному. Он сделал свое дело. Но мне все еще кажется, что ему следовало договориться с UFC.

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С кем он собирается драться? С кем он собирается драться, чтобы привлечь внимание широкой публики? Там никого нет. Я не могу даже представить ни один поединок, который принесет успех", – сказал Макгрегор в интервью Matchroom Boxing.

Напомним, камерунец может дебютировать в PFL в 2024 году, а в 2023 проведет матч по боксу. Соперники в обоих случаях пока не анонсированы.