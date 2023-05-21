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Макгрегор недоволен переходом Нганну в PFL

Ирландец по делу высказался о решении камерунца.
Сегодня, 14:19
Конор Макгрегор / Getty Images
Конор Макгрегор / Getty Images

Экс-двойной чемпион UFC Конор Макгрегор заявил, что тяжеловесу Фрэнсису Нганну не с кем драться в PFL. 

"В первую очередь я рад за Фрэнсиса. Для него все по-честному. Он сделал свое дело. Но мне все еще кажется, что ему следовало договориться с UFC.

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С кем он собирается драться? С кем он собирается драться, чтобы привлечь внимание широкой публики? Там никого нет. Я не могу даже представить ни один поединок, который принесет успех", – сказал Макгрегор в интервью Matchroom Boxing.

Напомним, камерунец может дебютировать в PFL в 2024 году, а в 2023 проведет матч по боксу. Соперники в обоих случаях пока не анонсированы.

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